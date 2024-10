Una Pasqua felice per la Reggina e per i suoi tifosi. Gli amaranto vincono il secondo scontro diretto consecutivo e guadagnano la decima posizione, utile per l’accesso ai play off. Tutto da giocarsi in questo finale di stagione con l’obbligo, quasi, di conquistare l’intera posta in palio anche a Vibo per evitare brutti scherzi.

Intanto sulla pagina facebook della Reggina, gli auguri della società e del presidente Gallo:

“? La Reggina e il presidente Luca Gallo vi augurano Buona Pasqua!”

