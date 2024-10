Calcio – Iniziano i calcoli e le previsioni. Due giornate alla fine, calendario e classifica

Cevoli aveva parlato di quota 48 per i play off, ma non aveva fatto i conti con la... Cavese

Incredibile come due vittorie della Cavese abbiano scombussolato i piani di diverse squadre impegnate nella corsa ai play off. Tra queste vi è anche la Reggina che altro non può pensare, se non di giocare a Vibo solo per vincere e sperare che le dirette concorrenti rallentino il passo, ricordando che il piccolo vantaggio degli amaranto è rappresentato anche dalla vittoria già acquisita contro il Matera.

Leggi anche

Da ieri si guarda e riguarda il calendario delle ultime due giornate, gli accoppiamenti, si fanno calcoli, ma l’imprevedibilità delle ultime settimane, rende impossibile qualsiasi tipo di previsione. Questo il programma delle ultime due giornate di campionato e la classifica:

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

Leggi anche

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V. Francavilla 49

Monopoli 47

Casertana 47

Cavese 46

Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 36

Bisceglie 26

Paganese 20

Matera escluso