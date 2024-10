Reggina: dopo Baclet, sistemazione anche per Zibert

Settimana importante per i movimenti in uscita

Lo aveva detto il Ds Taibi. Una volta iniziata la preparazione per gran parte delle squadre, si potrà sbloccare la situazione riguardo le possibili partenze. E dovrebbero essere proprio i due giocatori rientrati dai prestiti a fare per primi le valige, quindi Baclet al Potenza e Zibert che, dopo il rifiuto alla Turris, si andrà ad accasare al Mantova. Lo scrivono i colleghi della gazzettadimantova.it: “E’ in arrivo un altro colpo per il mercato del Mantova. La società di Viale Te sta acquistando dalla Reggina il 28enne centrocampista sloveno Urban Zibert, che nell’ultima stagione ha giocato in C con il Bisceglie totalizzando 22 presenze”.