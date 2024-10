Reggina: arriva Baggio, ma è il match analyst. A Brescia non hanno gradito

Nle corso della conferenza stampa di presentazione, mister Inzaghi ha comunicato ai giornalisti quello che sarà il suo staff di lavoro: vice Maurizio D’Angelo, il professor Alimonta preparatore atletico ed il match analyst Simone Baggio, come preparatore dei portieri confermato Maurizio Guido, già in amaranto.

Simone Baggio ed il richiamo di Superpippo

La storia di Simone Baggio la conoscono anche i tifosi della Reggina, per una vicenda raccontata dai colleghi di bresciaingol che hanno riportato nella giornata di ieri un articolo che fa riferimento proprio al match analyst, il quale dopo l’ingaggio di Inzaghi da parte del club amaranto, ha chiesto di poter andare via dal Brescia nonostante avesse già iniziato la preparazione con Clotet visto un altro anno di contratto: “Simone Baggio, collaboratore tecnico al quale Clotet aveva delegato numerosi lavori sul campo in particolare la tecnica individuale di centrocampisti e attaccanti. Essendo ancora sotto contratto e non avendo Clotet uno staff se non Gastaldello, Cellino aveva proposto a Baggio di restare con le rondinelle e quest’ultimo aveva accettato con entusiasmo. Con l’approdo di Inzaghi sulla panchina della Reggina, Baggio, dopo dieci giorni di lavoro attivo con il Brescia, ha chiesto di essere liberato. Tra lo sconcerto di Clotet, Cellino e di tutto il gruppo dei giocatori biancoazzurri“.