LFA Reggio: il DG Ballarino parla del S. Agata e di calciomercato

Altra parte dell’intervista del Dg Ballarino a radio Febea, ha riguardato il centro sportivo S. Agata ed il calciomercato. C’è una novità interessante sul centro sportivo: “Proprio ieri abbiamo mandato una pec alla Città Metropolitana, vista la carenza di campi, vista la situazione, almeno fino a giugno chiediamo di poter continuare ad allenarci presso il centro sportivo S. Agata”.

“Stiamo lavorando per far si che si possa rimanere anche successivamente e che la struttura possa svilupparsi in maniera diversa, non solo con il calcio. Siamo venuti a Reggio con delle idee che intendiamo sviluppare e questo riguarda anche il S. Agata. Gestirlo ha dei costi eccessivi anche per una società di serie C e forse può essere sostenibile in B, ma se lo si vede in un contesto più ampio allora può essere una risorsa e non solo una spesa. Non credo che la Città Metropolitana voglia mandare a casa persone che lavorano all’interno della struttura. Prima di fare il bando ci vorrà del tempo e noi siamo pronti a rimanere nel frattempo e quindi definire le questioni successive”.

Il calciomercato