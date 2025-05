Reggina, Ballarino: ‘Abbiamo la squadra più forte del campionato, gli episodi…’

Dichiarazioni a caldo ai microfoni di Radio Febea quelle del patron Nino Ballarino dopo l’ennesima vittoria che, però, non è bastata per la conquista della promozione in serie C: “E’ stata un’annata difficile dove tante componenti me le sono trovate insieme, qualcuna un pò meno. Ad un certo punto tutti ci abbiamo creduto, ce la giocheremo ai play off perchè abbiamo la squadra più forte del campionato, una serie di episodi sfortunati hanno impedito di vincerlo. Per qualche minuto eravamo in serie C, poi l’Igea è rimasto in dieci, un altro episodio…

Reggina e Siracusa sono state il Trapani dello scorso anno, due grandi squadre che si sono date battaglie per tutto il campionato, hanno vinto loro, bravi, ma noi non siamo stati da meno. Se qualcuno vuole trovarci qualcosa la troverà. Dopo quella batosta con il Siracusa sembravamo morti e invece i ragazzi sono stati straordinari. Combatteremo per vincere i play off, ci compatteremo, abbiamo le carte in regola per farlo, serve l’aiuto di tutte le componenti per portare questa squadra tra i professionisti”.