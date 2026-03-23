Reggina, Ballarino: ‘Pronti a farci da parte. A fare un passo indietro… o anche di lato’

Uno dei passaggi del lungo intervento del patron Ballarino in conferenza stampa, ha riguardato l’assunzione di responsabilità e la possibilità di mettersi da parte: “Il primo colpevole sono io, perchè le scelte le fa la società e se oggi ci troviamo in questa situazione, è perchè la società ha sbagliato. Ho messo sempre la faccia nei momenti critici, lasciando agli altri i momenti belli. Ripeto, sono qui a metterci la faccia e ad essere pronto a qualsiasi tipo di decisione esterna.

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Se oggi arriva uno vero, perchè la Reggina è una creatura di Reggio Calabria, vero, pronto, non quelle situazioni burlesche che mi si sono presentate e mi hanno messo vicino, io sono pronto a qualsiasi decisione. Nella vita arriva un momento in cui bisogna essere coscienti di averle tentate tutte e di non avercela fatta. Non abbandoniamo, ma siamo pronti, perchè non ci sono altre spiegazioni o situazioni. Abbiamo calciatori che tutti ci invidiamo, ma siamo a sette punti dalla capolista. Perchè? La colpa è della società e quindi la società si mette in discussione. Sono realista, se ci sono le condizioni, con il presidente siamo pronti a farci da parte. Ripeto, insieme al mio socio, siamo pronti a fare un passo indietro o anche di lato”.