Serie D: Reggina fortemente interessata a Nissa-A. Palermo. Come arrivano le due squadre

Sette giornate al termine del campionato, otto per Reggina e Nuova Igea Virtus, che mercoledì 25 marzo recupereranno la gara non disputata nell’ultimo turno. La corsa al vertice entra nella sua fase più calda, con equilibri sottilissimi e ogni punto destinato a pesare come un macigno.

Il programma del weekend propone una sfida di altissima classifica: il confronto tra Nissa e Athletic Palermo sarà osservato con particolare attenzione in riva allo Stretto. Gli amaranto, infatti, sanno bene che molto passerà da questo incrocio.

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Prima, però, servirà fare il proprio dovere. La gara di sabato contro l’Acireale rappresenta un passaggio obbligato: per la Reggina l’unico risultato utile è la vittoria. Solo così si potrà poi guardare con interesse al big match, sperando in un risultato che frenerebbe la corsa di entrambe, il pareggio.

In questi casi, la “regola del tifo” è sempre la stessa: il pareggio. Una divisione della posta tra Athletic Palermo e Nissa consentirebbe agli amaranto di rosicchiare punti preziosi a entrambe, mantenendo apertissima la lotta al vertice.

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Le due protagoniste arrivano all’appuntamento in grande condizione. L’Athletic Palermo, capolista con 54 punti, è reduce da sei risultati utili consecutivi (5 vittorie e 1 pareggio); l’ultima sconfitta risale alla trasferta sul campo della Nuova Igea. Dall’altra parte, la Nissa ha saputo reagire alla battuta d’arresto contro la Reggina (seconda di ritorno) con un filotto importante: cinque vittorie e tre pareggi, due dei quali nelle sfide contro Savoia e Igea Virtus.

Numeri che raccontano di due squadre solide, in fiducia e consapevoli della posta in palio. Uno scontro diretto che potrebbe indirizzare in maniera significativa il finale di stagione.

La Reggina resta alla finestra, ma con un occhio vigile e la convinzione di potersi giocare tutto fino in fondo. A patto, naturalmente, di non sbagliare il proprio percorso. Perché, in questa volata, ogni passo falso potrebbe essere decisivo.