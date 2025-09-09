Reggina, Barillà: ‘Prima un gruppo di uomini e poi di calciatori’

L’amarezza del capitano Barillà al termine di una partita malamente giocata e persa sul campo del Favara. Duro al pari del tecnico Trocini nell’analisi dell’incontro: “Non è andato bene niente. Siamo arrivati sempre secondi su tutto, poco presenti in zona gol e anche in fase difensiva, anche per merito del Favara. Non siamo scesi in campo, mai visto quell’atteggiamento che ci aveva contraddistinto nella passata stagione.

Leggi anche

Forse è un bene che sia arrivata adesso, c’è il tempo per sistemare il tutto, anche se questa è la seconda prestazione così negativa. Dobbiamo azzerare tutto e ripartire, non si possono giocare partite così. Reggio è una piazza importante e ambisce a vincere il campionato, ci vuole personalità e la disponibilità dei grandi a sostenere i più giovani. C’è la necessità di creare un gruppo prima che di calciatori soprattutto di uomini, perchè lo scorso anno così ne siamo venuti fuori. Siccome il gruppo è formato da bravi ragazzi, è necessario svoltare e quindi se non si può in campo sviluppare una giocata, diventa fondamentale metterci l’agonismo.

Sono qui perchè nei momenti di difficoltà mi assumo ogni responsabilità. Siamo tutti consapevoli che la prestazione è da cancellare, non sono alla ricerca di alibi come il ritardo di condizione. La partita è andata male sotto tutti i punti di vista, non c’è nulla da prendere”.