Reggina, Trocini: ‘Eravamo tutti convinti di avere una super squadra…’

L’analisi durissima di mister Trocini in conferenza stampa: “Cosa c’è che non va? Oggi facciamo più fatica a trovare qualcosa che sia andato, perchè abbiamo fatto malissimo. Intanto bisogna fare i complimenti al Favara che ha fatto invece benissimo e meritato la vittoria. Non voglio trovare scusanti, nulla ha funzionato, nulla di tutto quello che si è fatto in questi mesi di preparazione. Sempre in ritardo, con poche idee, sbagliato una infinità di passaggi, male, male, non è questa la nostra squadra, ma credo che questa prestazione deve farci pensare e riflettere.

In campo non vanno i nomi, in campo vanno calciatori, gente che pedala e i nostri lo sanno bene, ne sono consapevoli. Avevamo tutti pensato di avere una super squadra invece le chiacchiere stanno a zero, è sempre il campo che parla e dice che dobbiamo pedalare, sudare, conquistare tutto con la fatica. Non perchè ti chiami Reggina gli altri si scansano, anzi come vedete vanno al doppio della velocità. Non riesco a spiegarmi questo tipo di prestazione, questo organico deve il più velocemente possibile ripartire con la giusta consapevolezza, i campionati non si vincono con i nomi, ma con la foga agonistica, l’impegno, almeno pareggiando quella degli avversari. Nessuno deve pensare che un singolo giocatore può risolvere la partita da solo, è sbagliato. Il problema di Edera è più serio di quello che pensavamo e quindi non è stato possibile averlo in questa partita”.