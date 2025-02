Reggina, Barillà: ‘Non possiamo buttare tutto per mezzo tempo regalato…’

Il capitano Barillà ai microfoni di radio Febea: “Il Siracusa è ormai passato, ci siamo rialzati alla grande. E’ la risposta a chi pensava che avremmo potuto mollare e non lo faremo fino alla fine del campionato. E se non dovessimo conquistare il primo posto, lotteremo comunque nei play off. Venivamo da una settimana dove c’era tanta delusione, c’è stata una reazione importante e la società ci ha aiutato molto nel corso di questi giorni, ci hanno trasmesso voglia di continuare a lottare.

Il mister ci è stato molto vicino, ci ha spronato, ci ha fatto capire che non possiamo buttare tutto per mezzo tempo regalato e credo che oggi abbiamo dato la risposta. I tifosi sono meravigliosi, sempre al nostro fianco, daremo il massimo anche e soprattutto per loro. Vogliamo fare trenta punti”.

Giuliodori: “E’ stato un bel gol, siamo contenti per la vittoria, la prestazione, ne avevamo bisogno. Dopo quella sconfitta con il Siracusa in settimana è stata dura ma così abbiamo riacquisito fiducia. Domenica scorsa volevo solo giocare senza pensare al fastidio. L’obiettivo rimane quello di vincere il campionato, se lo merita la città, i tifosi, tutti noi. Sto vivendo una esperienza unica“.