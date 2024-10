Reggina: tornano Barillà, Porcino e Barranco. Ampia scelta per Pergolizzi

Inevitabilmente andranno in tanti in tribuna. E fra qualche settimana torna Rosseti

“Si è deciso di ampliare l’organico, il gruppo di lavoro è ottimo. C’è la possibilità di guadagnarsi il posto in questo momento di competizione“. Ha risposto così mister Pergolizzi alla specifica domanda sul numero elevato di calciatori all’interno della rosa a sua disposizione. Per quanto si possa lavorare per mantenere il gruppo compatto, andare in tribuna non fa mai piacere e adesso, con il rientro dei tre squalificati (Barillà, Porcino e Barranco), la lista si allungherà e anche in maniera importante.

Leggi anche

I risultati aiuteranno a gestire la situazione, ma è impensabile che si possa tenere tutti questi calciatori sotto contratto. Lo stesso allenatore in sede di presentazione del primo incontro, ha parlato di organico ideale con 25-26 elementi, oggi se ne contano più di trenta con posizioni ancora da definire che riguardano per esempio Martinez e Rosseti. Di quest’ultimo non se ne parla più, ma contrattualmente è tra quelli economicamente più importanti e tra qualche settimana potrebbe tornare a disposizione dopo aver smaltito l’infortunio.