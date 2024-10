Reggina: mister Baroni spiega le scelte del primo tempo su Instagram

Play off obiettivo alla portata oggi più che mai, anche se da Cremona è arrivato un pareggio

Una breve disamina sul profilo personale di Instagram per mister Baroni, con la spiegazione di quel primo tempo già data in conferenza stampa, ma aggiungendo un particolare riguardo la scelta degli uomini mandati in campo nella prima frazione, modificando anche il consueto assetto tattico:

“Ai ragazzi ho solo detto di crederci”

“E’ un risultato importante e positivo, abbiamo preso un punto alla squadra davanti a noi. Non avessimo preso gol nel finale di primo tempo, noi la partita l’avremmo vinta. La Cremonese ha sempre messo in difficoltà tutti nei primi 45 minuti, sapevo che c’era da correre forte e ho messo giocatori di corsa. Nel secondo tempo abbiamo fatta la gara che dovevamo fare, nell’intervallo non ho detto nulla di particolare ai ragazzi, ma solo di continuare a crederci”.