Reggina: le parole di Barranco, la voglia di crederci, il desiderio

Doppia cifra raggiunta ma anche il desiderio di aumentare l’attuale bottino di gol. Bruno Barranco parla a Radio Gamma No Stop:

“Appena ho avuto l’offerta della Reggina non ci ho pensato un secondo e ho accettato. E’ bello avere questa “pressione”, aiuta anche a migliorarci. Questo è un girone tosto, le squadre si chiudono un pò di più, ci mettono maggiore cattiveria agonistica, però c’è tanto equilibrio, è più divertente, su ogni campo rischi di perdere, non c’è mai nulla di scontato. Noi siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo lottare sino all’ultimo istante per l’obiettivo, ci crediamo“.

“La partita con la Vibonese non sarà per niente facile, la stiamo preparando al meglio e punteremo ovviamente a vincerla, che deve essere il nostro obiettivo, davvero dobbiamo pensare partita dopo partita. Stiamo davvero cercando di dare il 110%, tutti ci crediamo, dallo staff ai calciatori, per cui non lasceremo nulla di intentato per raggiungere l’obiettivo. Al pubblico chiedo di continuare a stare così vicini, sentiamo il loro sostegno e il loro affetto“.