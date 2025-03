Reggina: l’invito della Curva Sud alla tifoseria amaranto

Difficile ripetere quanto visto in occasione della partita giocata al Granillo contro il Siracusa in fatto di presenze allo stadio, ma con la Vibonese certamente non mancherà un buon colpo d’occhio. A tale proposito i tifosi della Curva Sud invitano tutti oltre che alla partecipazione anche a colorare il settore tutto di amaranto: “In vista della partita di domenica contro la Vibonese, la Curva Sud invita tutta la tifoseria ad armarsi di sciarpe e bandiere. Coloriamo il settore, spingiamo la squadra alla vittoria come abbiamo sempre fatto“.

