Reggina-Benevento: altro recupero prezioso per Cannavaro. E' il sesto

Sosta provvidenziale per i giallorossi, per la gara del Granillo tornano a disposizione giocatori importanti

Mai sosta è stata più provvidenziale. Il riferimento è ovviamente al Benevento ed a tutti i recuperi che si ritrova il tecnico Cannavaro in un solo colpo, ben sei i calciatori tornati a disposizione. Dopo El Kaouakibi, Kubica, Viviani, Tello e Acampora, la buona notizia per i giallorossi è il recupero dell'attaccante Simy, non al top della condizione, ma convocabile per la sfida di Reggio Calabria. Lo stesso attaccante, intervistato dai colleghi di ottopagine.it ha dichiarato:

Il recupero di Simy

"Purtroppo è stata una ricaduta che nessuno si aspettava. Adesso sto bene e desidero mettermi a disposizione del mister. Ogni squadra ha i suoi momenti anche in zona offensiva, gradualmente usciremo fuori da questa fase riuscendo a segnare più gol. Questa è una rosa completa. Abbiamo calciatori forti in tutti i reparti. Bisogna lavorare sodo perché cresceremo sempre di più, lo garantisco al 100%. Siamo consapevoli della nostra forza, con questa classifica non c'entriamo nulla. Siamo stati compatti come una famiglia soprattutto nei momenti più complicati. Da qui in avanti ci sarà da divertirsi".

La sfida alla Reggina