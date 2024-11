Reggina: Inzaghi racconta un retroscena su Menez al suo arrivo

Nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, già riportata in altra pagina del giornale, mister Inzaghi ha parlato anche del francese Jeremy Menez:

“Jeremy Menez mi conosce, sa che la cosa più importante è il gruppo. Al Milan con me fece 16 gol, giocava come adesso da centravanti. Appena arrivato a Reggio l’ho tenuto 10 giorni a parte a correre. Poi si è messo a disposizione ed è stato impeccabile, è perfetto e i compagni riconoscono il suo valore. In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula”.