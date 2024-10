Reggina-Benevento: aperta la prevendita, il dato del primo giorno

Dopo una settimana di sosta, non si vede l’ora di scendere nuovamente in campo. La pausa ha purtroppo interrotto un momento assai positivo della Reggina, reduce da sette punti in tre gare, l’ultima giocata e vinta in casa del Venezia. Vedremo cosa riserverà la ripresa, ma questo gruppo ha dimostrato nelle uscite contro le grandi del campionato, di avere raggiunto maturità e consapevolezza.

Per l’attesa sfida contro il Benevento, ci si aspetta una nuova risposta significativa da parte del pubblico amaranto. Il primo giorno di prevendita si è concluso con 500 tagliandi staccati, un buon numero, non esaltante, ma va tenuto presente che per chi non acquista il biglietto online, non era questa la giornata ideale per mettersi in fila ai botteghini, viste le condizioni meteorologiche.