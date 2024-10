Reggina: anche Bertoncini può partire. La conferma arriva da Avellino

Dieci giocatori in uscita per rientrare nella lista Over imposta dalla Lega di B e allo stesso tempo avere la possibilità di prendere qualche altro calciatore di esperienza (Crisetig). Lavoro duro, lungo e faticoso quello che dovrà portare avanti il Ds Taibi, anche se alcune situazioni stanno iniziando a sbloccarsi. Per esempio quelle riguardanti Zibert, De Francesco e probabilmente Corazza, ma molto altro c’è ancora da fare.

E qualora si creassero delle opportunità, non è escluso che tra le operazioni in uscita vi sia anche qualche sorpresa. Come quella che nei giorni precedenti ha visto protagonista Davide Bertoncini, attenzionato dall’ambizioso Avellino. Ma sono gli stessi colleghi irpini di tuttoavellino.it a parlare di un discorso che si potrebbe interrompere per le eccessive richieste del difensore: “Potrebbe sfumare ancora prima di iniziare seriamente la trattativa con Davide Bertoncini, difensore in uscita dalla Reggina. Sul calciatore è folta la concorrenza di altri club di Lega Pro e al momento le richieste economiche formulate non convincono l’Avellino, pronto a virare su altri profili“.