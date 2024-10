Reggina-Bisceglie, finalmente la prevendita. C’è anche il ritiro abbonamenti

A conclusione dell’estate più assurda di sempre per il calcio italiano, ci mancava pure la questione Granillo a rendere ancora più incredibile questo avvio di stagione. A poche ore dall’inizio dell’incontro, finalmente si apre la prevendita dei biglietti per la gara Reggina-Bisceglie:

“La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo” relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Bisceglie prevista per oggi 22 settembre alle ore 18.30

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato on line sul portale http://www.vivaticket.com

e presso la biglietteria del Club al Centro Commerciale “Le Ninfee” (di fronte casse 15 e 16):

sabato 22 settembre dalle 14.45 alle 19.

COSTO DEI BIGLIETTI STAGIONE 2018/19 PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50:

Si comunica inoltre che presso il Centro Commerciale “Le Ninfee” è possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti e si raccomanda di portare con sé un documento d’identità da esibire alle autorità competenti al momento dell’ingresso allo stadio

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi è libera. Il titolo d’accesso allo stadio non è cedibile. Non sono previste iniziative. Non è necessaria la tessera del tifoso

Il costo del biglietto è di euro 10 + prevendita”.