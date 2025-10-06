City Now

Reggina: brutte notizie dall’infermeria. Il bollettino medico ufficiale

L'esterno è uscito dal campo dopo pochi minuti

06 Ottobre 2025 - 10:34 | Comunicato Stampa

Antonino Ragusa Reggina ()

AS Reggina 1914 comunica che, nella mattinata odierna, i calciatori Antonino Barillà e Antonino Ragusa sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici per valutare l’entità dei rispettivi infortuni.

Gli esami hanno evidenziato, per il capitano Barillà, una microfrattura del radio al polso sinistro, conseguente a un trauma riportato in allenamento.

Per Ragusa, invece, è stata riscontrata una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno definiti nei prossimi giorni.

