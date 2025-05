Reggina: Bonanno sul campionato, il rigore di Scatafi, Dall’Oglio e Urso

Nel corso della trasmissione “Talk Sport” su radio Febea, è intervenuto il Dt della Reggina Pippo Bonanno: “Il rammarico per la mancata promozione è tanto, soprattutto per come si è sviluppato il girone di ritorno. Non si è mai verificato che una squadra vinca undici partite consecutive e gli avversari siano riusciti a fare più o meno lo stesso. Analizzare dove si sia potuto perdere quel punto non è facile, può essere individuato in qualche pareggio casalingo, negli scontri diretti. Parliamo di un filo sottolissimo tra la delusione massima e l’euforia, la vittoria e la sconfitta.

Il rigore di Barillà a Scafati? E’ il nostro capitano, trascinatore, garante per tutti, persona eccezionale. Noi lo ringraziamo insieme a tutti gli altri che hanno sposato questa causa. La rosa era ampia e di qualità, ha consentito di non risentire di assenze importanti come quella di Salandria. Ho sentito parlare di Urso e Dall’Oglio, ma vorrei ricordare che quando li abbiamo presi erano il meglio che il mercato proponeva.

Il primo arrivava da una promozione con la Cavese con gol e assist e il secondo da un play off in Lega Pro. Poi c’è stata la rivalutazione di Laaribi, oltre alle conferme di Barillà e Porcino e così questa gente fortissima in rosa ha avuto meno spazio. La valutazione è chiaro che non può essere positiva, ma per un centrocampo che ha trovato una quadra con gente insostituibile. Mi viene in mente all’inizio Forciniti, partito fortissimo e con quella squalifica di quattro giornate che aveva fatto preoccupare essendo pure un Under, poi ci si è accorti di avere altrettanti Under molto forti.

Pur giocando in serie D abbiamo vissuto emozioni fortissime, per accoglienza, gioco, rispetto. La delusione la capisco, ma fino ad un certo punto. La gente quando assiste ad una partita deve apprezzare lo sport, fatto di competizione, di bel gioco, divertimento. Fa male che qualcuno con rabbia abbia sminuito il lavoro svolto dai calciatori”.