Reggina, il Dt Bonanno: ‘Su tanti episodi si può recriminare. Tre partite in particolare’

Ai microfoni di Videotouring ha parlato il Dt Pippo Bonanno: “Il punto di distacco dalla capolista è un filo sottolissimo tra la sconfitta e la vittoria. Ci ha fatto molto piacere che a San Cataldo i nostri tifosi abbiano esposto quello striscione da brividi che ha ulteriormente valorizzato il lavoro svolto da questa società. Poi tutto è opinabile, l’obiettivo non l’abbiamo raggiunto ma contiamo di raggiungerlo in altra maniera anche se incontreremo la Vibonese che nonostante i tanti punti di svantaggio, se la giocherà ad armi pari, inizia un altro mini torneo.

Gli episodi che non mando giù sono tanti e se il margine dal Siracusa è solamente di un punto, si può recriminare su molte partite. Per esempio quelle pareggiate in casa tipo Pompei, Acireale, Sambiase stesso. Ma a prescindere da questo i punti conquistati sono stati tantissimi, purtroppo non sono bastati per vincere il campionato. Questo è un gruppo di ragazzi dal valore altissimo.

Quello che è già successo di recente nel calcio e quello che accadrà in futuro, porterà ad un più forte e severo controllo e rispetto delle regole. Penso ci sia spazio per qualche ripescaggio, ma oltre questo noi dobbiamo fare il nostro dovere. Il futuro? L’incertezza rispetto a quale campionato si parteciperà ovviamente al momento frena la società e gli addetti ai lavori perchè in base alla categoria cambia praticamente tutto, ma per fortuna noi abbiamo una base importante sia per la serie D che per la Lega Pro. Qui c’è una struttura che con diversi ritocchi può dare garanzie per il futuro”.