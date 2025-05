Reggina, il patron Ballarino: ‘Se arrivano dei miliardari…’

A margine del discorso con i giornalisti nell’incontro-aperitivo voluto dalla società, il patron Ballarino ha parlato un pò di tutto. Dai play off al ripescaggio, passando anche per le disponibilità economiche della società, poi un passaggio su eventuali nuovi investitori:

“Non faccio il passo più lungo della mia gamba, perchè voglio che la Reggina non soffra più e non finisca nella situazione in cui l’ho trovata quando sono arrivato a Reggio. Se arrivano dei miliardari, io oggi sono un tifoso della Reggina e chi dice che non lo sono, mente sapendo di mentire“. Queste le dichiarazioni riprese da Gazzetta del Sud.