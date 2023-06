Reggina: le quattro bordate del presidente Marcello Cardona

Per una persona alla quale piace dialogare, approfondire, confrontarsi, a volte ‘dilungarsi’, sarà stata veramente dura chiudersi nel silenzio in tutti questi mesi, in attesa poi di poter scaricare gioia e tensione allo stesso tempo, rispetto a quanto accaduto. Il personaggio è Marcello Cardona, presidente della Reggina, il riferimento è l’omologa ottenuta dal Tribunale di Reggio Calabria, in mezzo voci, polemiche, insinuazioni, dubbi. Ed allora il massimo dirigente della società amaranto, nel giorno della conferenza stampa che ne ha ufficializzato l’ottenimento che apre scenari nuovi per la Reggina, non ha esitato a togliersi non uno, ma diversi sassolini dalle scarpe. Quattro le bordate indirizzate in maniera precisa e netta: “Nonostante il grande percorso effettuato e rispettando ogni norma, ci siamo trovati di fronte a situazioni divisive, anzichè essere tutti uniti verso il raggiungimento di un obiettivo”. E poi: “Spesso si è parlato ed anche troppo di questo 5%, lo dico soprattutto per qualche vostro collega del nord”. “La Reggina si è affidata al potere giudiziario. Molti lontano dalla nostra città non avevano ben capito”. Ed ancora: “Qualcuno sperava nel fallimento dell’operazione, anche su Reggio Calabria”.