Reggina-Brescia: la probabile formazione amaranto. Un dubbio per Inzaghi

Si torna in campo. Reggina pronta ad affrontare la prima delle cinque partite che restano alla fine della stagione e soprattutto vogliosa di riprendersi i tre punti al momento tolti dal TFN dopo la prima udienza in seguito al deferimento. Mister Inzaghi ha ribadito in conferenza stampa il desiderio di confermare la posizione all’interno dei play off, ma per farlo è necessario continuare sul percorso di punti intrapreso nelle ultime tre gare. Per gran parte dovrebbe essere confermato l’undici che si sta vedendo in campo ultimamente.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Liotti; Menez (Rivas), Strelec. All. Inzaghi