Reggina: bisogna intervenire sul mercato senza se e senza ma

I dubbi di mister Trocini e le dichiarazioni del Dg Peppe Praticò lasciano spazio a diverse interpretazioni rispetto agli interventi necessari che bisogna apportare a questo organico. Abbondante a livello numerico ma da sempre continuiamo a sottolineare mal costruito. Perchè, si scriveva in altra pagina del nostro giornale, per essere forti e competitivi non basta il curriculum del singolo calciatore, ma a fare la differenza sono quelli adatti alla categoria.

Più di trenta i giocatori a disposizione del tecnico, pochi quelli di gamba e dinamicità, poi ti accorgi che mancano in un solo colpo i vari Porcino, Barillà, Forciniti e Cham e le alternative non ci sono, per caratteristiche e fisicità. E allora se si vuole recuperare il recuperabile, visto che davanti c’è ancora un intero girone più qualche partita di questo di andata che si sta per concludere, vanno fatti interventi a prescindere, perchè può essere difficile trovare calciatori più forti qualitativamente di quelli che abbiamo già in organico, ma, come detto, più adatti sicuramente si. E rispetto a quelle che sono le ambizioni ripetutamente dichiarate, va dato subito un segnale alla piazza.