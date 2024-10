Reggina: si raffredda la pista Viviano, aumenta l’interesse per un portiere under

“Ho avuto un confronto con Guarna che stimo moltissimo come uomo e come professionista. Ho cercato di capire quali siano le sue intenzioni e con molta onestà gli ho comunicato che la Reggina comunque è intenzionata a prendere un portiere“. Lo ha dichiarato il Ds Taibi che sta seguendo diverse tracce per consegnare a mister Toscano un altro estremo difensore.

Di Viviano si è già detto, ma secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, la pista si sarebbe raffreddata, aumenta invece l’interesse per il giovane Marco Carnesecchi, diciannovenne di proprietà dell’Atalanta, oggi in forza al Trapani. Una pista parecchio interessante perchè, insieme alle qualità del calciatore, vi sarebbe anche il vantaggio dell’età visto che rientrerebbe nella lista degli Under.