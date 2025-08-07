Reggina: campagna abbonamenti, che impennata. Il dato attuale

Un primo giorno incoraggiante, un secondo di grande slancio. La campagna abbonamenti della Reggina, riservata alla fase di prelazione, entra nel vivo con numeri importanti.

Se mercoledi erano state sottoscritte 312 tessere, il dato di oggi racconta una partecipazione ancora in crescita: 712 abbonamenti è il numero raggiunto fino al momento.

Leggi anche

A trainare l’entusiasmo è la campagna acquisti condotta dalla società, con l’arrivo di profili esperti e affidabili. Ma a far scattare la scintilla è stato soprattutto Adriano Montalto, attaccante di peso, che ha riportato fiducia in una tifoseria reduce da mesi di attesa e incertezza.

Il pubblico amaranto dimostra così di voler tornare al fianco della squadra, pronto a riempire gli spalti del “Granillo”. L’obiettivo non dichiarato potrebbe essere quello di raggiungere almeno 2.500 abbonati, per consolidare l’entusiasmo e dare una spinta concreta al nuovo corso amaranto.