Reggina: i due momenti più significativi, legati all’amaranto, per Sergio Campolo

Presente tra i protagonisti della storia amaranto, Sergio Campolo, reggino purosangue, ha espresso il suo pensiero sulla giornata che ha celebrato i 111 anni della Reggina, nel corso della bellissima ed emozionante manifestazione organizzata al Cine Teatro Odeon: “Ricordi indelebili, è partito tutto da quel 1986. Per noi reggini indossare la maglia della propria città è qualcosa di veramente emozionante e forse la più importante. In cima alla lista il mio esordio in prima squadra e poi quella cessione alla Fiorentina che ha contribuito a tenere in vita la società in un momento di grande difficoltà. Rivedere la storia della Reggina tutta insieme, nello stesso posto e con i grandi protagonisti di diverse epoche, è un qualcosa di incredibile”.