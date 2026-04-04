Reggio, fissata la data del nuovo Consiglio comunale: 6 punti in agenda
Tra gli argomenti da trattare: comitati di quartiere, banda musicale, consulta legalità e caso Customer care Enel
04 Aprile 2026 - 06:30 | Comunicato Stampa
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per mercoledì 8 aprile alle ore 15 presso la Sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui nel giorno della prima convocazione dovesse mancare il numero legale, la seconda convocazione è per giovedì 9 aprile alle ore 15.
I sei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale
La seduta, convocata dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, prevede sei argomenti:
- Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati di quartiere;
- Regolamento della Banda musicale della città di Reggio Calabria;
- proposta di modifica del Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione popolare per l’istituzione della Consulta per la Legalità;
- risoluzione sulla vicenda dei lavoratori operanti nel Customer care Enel;
- Regolamento per la Commissione speciale contro i discorsi e i fenomeni di odio;
- mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Fariba Kamalabadi e Mahvash Sabet,