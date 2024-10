Reggina: il presidente Cardona sul calciomercato e la smentita sui problemi economici

Altro passaggio dell’intervista rilasciata dal presidente Marcello Cardona. Di seguito le dichiarazioni sul percorso progettuale non solo tecnico e gli obiettivi: “Con il Ds Taibi abbiamo già avviato alcuni ragionamenti in maniera assolutamente riservata. Ho letto di nomi che si fanno e si accostano alla Reggina, ma il direttore mi ha assicurato che quello che è venuto fuori non ha alcun fondamento. C’è un programma che vedrà entro la metà di dicembre l’esame di una serie di valutazioni che poi tecnico e direttore sportivo porteranno all’attenzione della società. Il progetto non riguarda solo eventuali interventi di mercato a gennaio, perchè noi la testa l’abbiamo già proiettata a giugno. Non succederà mai più nella nostra società quello che è accaduto lo scorso giugno, per i motivi che tutti conoscete. La società è sana, non so da dove arrivano determinate voci, ma posso dire che per cultura aziendale e regole imposte dal patron Saladini, siamo tra le poche società in Italia a pagare i dipendenti ogni cinque del mese, senza attendere le scadenze federali. Siamo oberati da pignoramenti e tentativi di sequestro che arrivano dal passato e che stiamo regolarmente pagando“.

Leggi anche

Il calciomercato e gli obiettivi

“Su eventuali interventi a gennaio, vediamo alla fine del girone di andata dove siamo e chi siamo e ci regoleremo di conseguenza. Oggi questa squadra sappiamo tutti dove si trova in classifica… La risposta su dove vogliamo andare la daremo la sera del primo aprile. Sapete perchè? Perchè in quella data si giocherà il match con il Genoa al Marassi e mancheranno otto giornate alla fine del campionato. Oggi posso dire che questa squadra dalla gara contro la Sampdoria e fino all’ultima di Venezia, forse togliendo nel totale circa 80 minuti, ha sempre giocato alla grande e dal match contro il Cagliari a seguire, ho visto anche un atteggiamento ancora più convinto, si inizia a vedere una squadra veramente importante“.