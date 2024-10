Reggina-Catanzaro: altro aggiornamento biglietti venduti

E’ in continuo aggiornamento il dato dei biglietti venduti per il derby tra Reggina e Catanzaro. E’ assai probabile che venga superato il record della passata stagione gara play off contro il Monopoli visti i ritmi che si stanno sostenendo in queste ore. Questa l’ultima comunicazione della società:

“Sono 6.040 (di cui 911 settore ospiti) i tagliandi emessi per la gara tra Reggina Catanzaro”.