Centro sportivo S. Agata: lavori al manto erboso del campo 2 – FOTO

Tra poco più di un mese scade la concessione riguardante l’assegnazione di una parte del centro sportivo S. Agata. dalla Città Metropolitana alla Reggina. Nei mesi scorsi si era parlato di un bando programmato per il mese di novembre cosa non avvenuta e immaginiamo lo stesso accada per un dicembre giunto alla sua metà e con le feste natalizie che incombono.

La Reggina, viste le precarie condizioni del manto erboso, nel frattempo, ha deciso di intervenire sul campo numero due, più precisamente quello in erba naturale dove si allena la prima squadra. Lo ha annunciato la stessa società attraverso la propria pagina facebook.

