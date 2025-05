Reggina: centro sportivo S. Agata, finalmente ci siamo

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring, il Dg della Reggina Praticò ha dato notizia riguardante il centro sportivo S. Agata e l’evolversi di una situazione che a breve dovrebbe portare al bando: “L’iter è quasi giunto al termine perchè è stata convocata la conferenza dei servizi la prima settimana di maggio. Al netto di qualche chiarimento che può essere chiesto, dopo circa quarantacinque giorni, se non arrivano richieste di delucidazioni, vige il silenzio assenso e quindi entro la metà di giugno verrà completato il percorso, per poi passare il tutto al Consiglio Metropolitano e quindi successivamente alla pubblicazione del bando.

Inutile dire che questo rappresenterebbe per la Reggina un momento di svolta. Non ci risulta che altri si siano interessati al centro sportivo, anche perchè il progetto di riqualificazione ha avuto un costo di svariate centinaia di migliaia di euro e il bando ricalcherà esattamente quel progetto costruito su indicazioni della Reggina e le professionalità della Soseteg. Eventuali altri soggetti quel progetto dovranno pagarlo, chi invece lo ha presentato vanterà un diritto di prelazione”.