Reggina: le voci sulla cessione del club, il nuovo DG e la dichiarazione di Luca Gallo

Si sta per concludere un’altra intensa settimana in casa Reggina. I risultati negativi hanno decisamente condizionato l’ambiente e fatto scemare quell’entusiasmo arrivato alle stelle nel momento in cui la squadra amaranto si era anche trovata, seppur per poco tempo, in testa alla classifica del campionato.

Leggi anche

Fondamentale fare punti

Il primo obiettivo dovrà essere quello di tornare a far punti e l’occasione è offerta dalla partita che si giocherà domenica sera al Granillo contro l’Alessandria. Il primo presupposto è quello di interrompere la striscia di sconfitte, quattro consecutive, tre di seguito davanti al pubblico di casa, aspetto decisamente inusuale dalle nostre parti. La Reggina deve fare punti intanto per scrollarsi di dosso paure e preoccupazioni e poi per tentare di chiudere nel migliore dei modi questo 2021 che, in caso di inversione di tendenza, può regalare ancora delle soddisfazioni, una seconda ipotesi ci rifiutiamo di considerarla.

Leggi anche

Le voci sulla cessione del club

Nel frattempo circolano in maniera insistente voci su un incontro avvenuto a Roma tra il presidente Luca Gallo ed un gruppo di investitori. Si sarebbe concluso con un nulla di fatto, confermando quanto dichiarato a Reggina Tv qualche settimana addietro dal massimo dirigente, cioè l’idea di andare avanti e proseguire quel percorso iniziato agli inizi del 2019 e quindi senza alcuna intenzione di cedere.

Ufficializzato il “nuovo” DG

Nel frattempo è stato ufficializzato un altro Direttore Generale, il quinto nella sequenza, nella sostanza il quarto trattandosi di un ritorno come quello dell’Avvocato Vincenzo Iiriti. E nel comunicato di ufficializzazione, un messaggio ben definito quello del presidente Luca Gallo, quasi a voler allontanare in maniera definitiva qualsiasi ipotesi che possa riguardare una eventuale cessione del club: “Con il suo insediamento abbiamo iniziato a gettare delle basi importanti, con il suo ritorno ribadiamo con fermezza che quelle basi e quelle ambizioni continuano ad animare il nostro operato“.