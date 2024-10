Reggina, Cevoli torna e vince, ripartendo da una delle sue migliori caratteristiche

Non è la prima volta che con Cevoli in panchina la Reggina riesca ad agguantare la vittoria nei minuti finali e speriamo non sia neppure l’ultima. Una caratteristica che accompagna il tecnico e che conferma la capacità delle sue squadre di esprimere le cose migliori soprattutto nella seconda parte. Ma il dato più evidente è quello riguardante i gol realizzati sotto la sua gestione dai giocatori subentrati. Con quello di Martiniello sono addirittura sedici, tantissimi, a dimostrazione di scelte che lo stesso allenatore amaranto riesce spesso ad azzeccare, nel corso della partita.

C’è un altro dato abbastanza interessante, cioè il numero di calciatori andati a rete, sempre sotto la guida di mister Cevoli. Dopo quello di Cava de Tirreni, siamo arrivati a 14.

Leggi anche