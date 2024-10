Reggina che succede? Taibi convoca i giornalisti. Conferenza stampa urgente

Il risultato di ieri contro il Rende ed i fischi del pubblico a fine gara. La Reggina non riesce più a vincere e le difficoltà per il raggiungimento dei play off aumentano. Comunicazione a sorpresa della società che informa della conferenza stampa tra poche ore del DS Taibi. Il comunicato:

“La Reggina comunica che oggi 5 marzo alle ore 13 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo”, il direttore sportivo Massimo Taibi incontrerà la stampa”.

Leggi anche