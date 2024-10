Reggina, chi sono gli ex giocatori della Nazionale? Con la Viterbese in campo i due nuovi

Saranno almeno sei i giocatori in arrivo, tutti provenienti da categorie superiori

Un fiume in piena. L’intervento del DG Vincenzo Iiriti a “Momenti Amaranto” è stato un susseguirsi di notizie clamorose ed esaltanti. Partendo dalla risoluzione delle problematiche con l’avvocato Grassani, quindi scongiurando il pericolo fallimento, passando per l’accordo trovato con il gestore del centro sportivo S. Agata e poi ancora il closing fissato per domani mattina, insieme all’acquisizione di due calciatori che verranno annunciati un attimo dopo la chiusura.

Notizie che hanno entusiasmato il popolo amaranto, insieme a tante altre come la volontà di confermare ancora per lungo tempo il DS Taibi al quale è stata data carta bianca e la massima fiducia e quella soprattutto di trattative ben avviate con due ex giocatori della Nazionale Italiana maggiore, con la quale vantano anche molte presenze.

E da quel momento si è scatenata la caccia ai nomi per cercare di individuarli. Da Aquilani a Pepito Rossi, poi Zaccardo, Diamanti e Pazzini. Un annuncio che ha di fatto scatenato la fantasia dei tifosi ed alzato anche di molto le aspettative. Probabilmente di questo elenco non vi è nessuno dei giocatori che in questo momento la Reggina sta trattando, ma è l’idea di poter avviare trattative con calciatori di altissimo livello ad alimenta ulteriore entusiasmo.

Non resta che attendere ancora qualche giorno, poi arriveranno le prime ufficializzazioni.