Reggina, Cirillo: ‘Società nuova ha portato entusiasmo. Il lavoro pagherà’

Parla di Reggina l’ex difensore amaranto Bruno Cirillo, oggi procuratore ai microfoni di tuttoC.com sulla nuova società del presidente Gallo e le ambizioni:

“La nuova proprietà ha portato tanto entusiasmo, anche con la campagna abbonamenti si è rivista più gente allo stadio. Adesso si possono fare altri sogni.

Drago personalmente non lo conosco, ma ne ho sentito parlare un gran bene. E’ arrivato con una squadra parecchio rinnovata, ed è normale che ora necessiti di un pochino di tempo in più per far quadre i conti, si deve mantenere la calma in queste circostanze: la Serie C è un campionato difficile. Ma sono sicuro che presto si vedrà la sua impronta, le sue idee.

Con il potenziale che ha la squadra, l’obiettivo sono i playoff. A Reggio sono arrivati giocatori di categoria, ma che giocavano poco nelle squadre dalle quali provenivano, anche per questo serve tempo: ma il lavoro pagherà”.

Leggi anche