Reggina, clamoroso: salta incontro con Gautieri. Il presidente pensa ad un suo omonimo

Con questa Reggina non bisognerebbe più sorprendersi. Nella giornata di ieri, con la conferma dello stesso allenatore, il presidente Gallo, dopo l’esonero di Cevoli, aveva già fissato un incontro con Carmine Gautieri per oggi. Secondo quanto si apprende dal sito di calciomercato alfredopedulla.com, per motivi ancora da conoscere, l’incontro sarebbe saltato e addirittura la società starebbe guardando altro. Infatti, nella lista delle preferenze, sempre secondo Alfredo Pedullà, vi sarebbe l’omonimo del presidente, Fabio Gallo, ultima esperienza in B allo Spezia, con il decimo posto conquistato. Si attendono sviluppi.

