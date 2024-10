Reggina, già fissato l’incontro con il tecnico Gautieri

In casa Reggina è già iniziato il dopo Cevoli. Chiusa la parentesi con l’allenatore di Rimini, la società ha già individuato il profilo sul quale puntare per continuare la sua stagione, volendo raggiungere a tutti i costi i play off.

Il primo nella lista del presidente Gallo è Carmine Gautieri, una buona esperienza alle spalle in serie B, una promozione dalla C alla cadetteria sulla panchina del Lanciano.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è fissato per la giornata di domani l’incontro tra le parti. Il tecnico avrebbe voglia di ricominciare dopo un anno di stop. Ultima esperienza al Pisa.

