Reggina: la gioia e l’appello del Club Manager Antonio Cormaci

C’è felicità mista a euforia al termine della partita vinta dalla Reggina in zona spogliatoi dove radio Febea ha intercettato il Club Manager Antonio Cormaci: “Il gol è il premio più importante per Nino (Barillà), è la nostra colonna portante, per noi elemento fondamentale. Ha fatto tanto in questi tre anni. Abbiamo incontrato una Gelbison organizzata, ci ha dato filo da torcere, noi ci abbiamo messo tanto cuore, giocando su un campo molto pesante.

I nostri tifosi sono bellissimi, è stata una festa per tutti: questo è il bello del calcio. Non ci dobbiamo fermare, ma guardare gara dopo gara. Noi vogliamo vincerle tutte, senza guardare alle altre. Tutte stanno facendo un ottimo campionato. Chiediamo un Granillo tutto esaurito contro il Savoia, questi ragazzi meritano una giornata emozionante: vi aspettiamo tutti al Granillo”.