Reggina: il Ds Massimo Taibi sul calciomercato e la partita con il Brescia

Nel lungo elenco di interventi a Reggina Tv nel giorno del compleanno della società amaranto, c’è anche quello del DS Taibi, calciatore nell’anno della prima storica partecipazione al campionato di serie A: “Ho avuto l’onore di fare il calciatore, il capitano ed ora il Ds della Reggina. Auguri, tantissimi auguri e speriamo di portare questa squadra dove merita”.

“Il primo obiettivo è quello di operare in uscita, poi penseremo alle entrate. Sabato secondo me si giocherà con il Brescia, anche se abbiamo ancora sei positivi. I portieri ci saranno, uno di loro si sta già allenando, l’altro si è negativizzato. Il problema più grosso non è quello di recuperare tutti coloro che sono stati positivi, ma la condizione atletica”.