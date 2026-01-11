I tifosi amaranto a Caltanissetta, con lo striscione che festeggia il compleanno della Reggina

Numerosi i tifosi al seguito della Reggina per una sfida che può valere moltissimo rispetto al prosieguo della stagione, per quello che riguarda gli amaranto. Dopo la rimonta che ha visto la squadra di Torrisi recuperare tanti punti alle dirette concorrenti, è necessario uscire imbattuti dallo scontro diretto con la Nissa per proseguire la scalata. E soprattutto è importante farlo nel giorno del 112° compleanno della Reggina, ricordato dai tifosi con uno striscione.

“Tutta colpa di questo amore che ci lega, con l’amaranto che scorre nelle vene… 11 gennaio 1914”