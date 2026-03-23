Reggina, arriva il comunicato della società: ‘Il campionato non è ancora finito’

“A seguito della sconfitta casalinga contro l’Acireale, AS Reggina 1914 ritiene doveroso rivolgere un messaggio chiaro e trasparente ai propri tifosi e a tutta la città.

Siamo consapevoli che il risultato maturato sul campo ha ridotto le possibilità di raggiungere l’obiettivo della vittoria del campionato. È una realtà che non intendiamo nascondere e di cui il Patron Antonino Ballarino e il Presidente Virgilio Minniti si sono assunti la piena responsabilità sin dai minuti immediatamente successivi al fischio finale. Tuttavia, il campionato non è ancora finito: abbiamo il dovere di continuare a lottare e onorare la maglia fino all’ultimo minuto dell’ultima partita.

Tra sabato e domenica, la Società ha dato vita a un confronto interno profondo e senza sconti, che ha coinvolto proprietà, dirigenza e allenatore. Un momento di analisi duro e necessario, durante il quale sono state vagliate tutte le possibili decisioni, incluse quelle più drastiche.

Da questo vertice è emersa una volontà chiara e unanime: compattarsi e proseguire insieme fino al termine della stagione, con il dovere assoluto di onorare la maglia, la città e i sacrifici di chi ogni giorno sostiene questi colori.

Da oggi l’obiettivo è uno solo: scendere in campo per ottenere il massimo da ogni singola partita, mettendo in campo orgoglio, carattere e profondo rispetto per la nostra storia. Solo al termine dell’annata sportiva verranno fatte tutte le valutazioni del caso, con la massima lucidità e fermezza, nell’interesse esclusivo della Reggina 1914.

Adesso è il momento di restare uniti. Chiediamo a tutto l’ambiente di stringersi attorno alla squadra, chiamata ora più che mai a dimostrare con i fatti il proprio valore“.

Tutto scontato, lo avevamo anticipato già nella giornata di ieri che sarebbe finita così…