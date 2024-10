La reggina Concetta Frascati nella trasmissione di Rai 1 ‘Soliti Ignoti’

Ancora un reggino nella trasmissione di Rai 1 ‘Soliti Ignoti’. Nelle puntate scorse erano stati i fratelli Pedullà a partecipare alla seguitissima trasmissione condotta da Amadeus, ma anche lo chef reggino Giuseppe Petullà ed il produttore di bergamotto, Simone Friscia. Questa volta invece è toccato a Concetta Maria Frascati.

Laura da Tarquinia la protagonista della puntata andata in onda lunedì 15 aprile, l’ignoto numero 8 era la reggina Concetta Maria Frascati. “Prepara cappuccini” afferma Laura, aiutata dall’indizio “alcuni vanno più sul chiaro, altri un po’ più sullo scuro” rivelato dalla stessa Concetta. Scelta che si rivela azzeccata.

“C’è stata la possibilità di provare a partecipare al programma e mi sono subito candidata. A distanza di un mese – afferma la ragazza ai microfoni di CityNow – sono stata contattata per partecipare. E’ andata benissimo. Sono andata li un giorno prima, ci hanno accolto come meglio non si poteva. E’ stato molto emozionante apparire sugli schermi della Rai, in prima serata, in un programma che solitamente vedo da casa con i miei parenti. E’ stato a dir poco esaltante rivedermi in tv. Riproverò senza dubbio a candidarmi per qualche altro programma – conclude – è stata un’esperienza (seppur breve) che resterà sempre con me.”