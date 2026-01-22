Reggina: anticipata la conferenza stampa di mister Torrisi
22 Gennaio 2026 - 09:39 | Redazione
Rimane fisso l’appuntamento con i giornalisti alla vigilia di ogni gara, ma per la partita contro la Gelbison, cambia il giorno vista la lunghezza del viaggio che la squadra dovrà affrontare e quindi si anticipa di 24 ore, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della società: “AS Reggina 1914 comunica che venerdì 23 gennaio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa di mister Alfio Torrisi in vista della gara con la Gelbison. Ingresso consentito al termine dell’allenamento“.