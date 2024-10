Reggina, Gallo: ‘Non vedo difficoltà’

Nella conferenza stampa post Virtus Francavilla, per gli amaranto, ha parlato il Presidente Luca Gallo. Il primo dirigente ha cosi risposto alle domande dei giornalisti presenti.

“Domani la Reggina andrà in ritiro, ma attenzione. Non punitivo. Sarà occasione per conoscersi meglio. La squadra, di comune accordo con la società, ha deciso di voler restare insieme fino al match di domenica contro il Bari.”

“Il Sant’Agata non è mica Alcatraz. Si vive bene, si dorme bene e si mangia benissimo. Ognuno -ironizza Gallo- ha anche il bagno in camera. I ragazzi nuovi si allenano benissimo, si sono integrati subito. Non è successo niente, non vedo alcuna difficoltà. I ragazzi sono vivi, io sono vivo e Toscano è più che vivo.”