Reggina: domani parla Trocini. Attesa per le condizioni di Lagonigro

La vittoria contro la Nissa è ormai alle spalle e la Reggina si concentra già sulla prossima sfida, quella contro la Vibonese. Con il campionato che entra nel vivo, l’appuntamento con mister Trocini per la consueta conferenza stampa pre-partita, questa settimana, è particolarmente atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori. L’allenatore amaranto cercherà di fare chiarezza su vari temi, a partire dalle condizioni della squadra, in particolare per quanto riguarda gli infortunati.

A differenza della settimana precedente, in cui la squadra ha dovuto affrontare diverse difficoltà, questa volta l’ambiente appare più sereno. Uno dei temi più caldi riguarda il recupero dei giocatori che hanno accusato problemi fisici nelle ultime settimane. Mister Trocini aveva già annunciato che Edera, dopo aver smaltito i problemi fisici, poteva essere pronto per la sfida contro la Vibonese.

Non si hanno notizie riguardo Girasole Rosario, tranne l’aver saputo di distorsione al ginocchio. Proveremo a chiedere qualcosa in più sul recupero del difensore.

Infine, c’è la questione Lagonigro. Il portiere amaranto, dopo aver accusato un crampo durante la partita con la Nissa, ha lasciato il campo dolorante. In realtà pare che il portiere in precedenza avesse subìto un duro colpo al ginocchio, anche se per fortuna senza conseguenze serie.

La Reggina si prepara quindi a questo importante appuntamento, con la consapevolezza che ogni singolo dettaglio, dalla condizione fisica dei giocatori alla gestione della serenità all’interno dello spogliatoio, può fare la differenza. Il match contro la Vibonese sarà l’occasione per consolidare il cammino e continuare a crescere, con la speranza di vedere una squadra sempre più compatta e pronta a iniziare il suo percorso verso la conquista del primato in classifica.